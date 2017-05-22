21:57
22 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін провів власне Євробачення. Егейська народна республіка
Вєсті Кремля
19:16, 20 травня
Вєсті.UA. Наркотик Тимошенко. Економний Вілкул
Вєсті.UA
20:22, сьогодні
Про що зізналися кандидати до Верховного суду, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
23:45, 18 травня
Випуск новин за 20:00: Ув'язнення представника НАБУ. Медична реформа
Випуск новин
21:38, сьогодні
Про вбивство Шеремета, конфлікт правоохоронних органів та реформи, – екс-заступник голови СБУ
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:56, 17 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Селін Діон зворушила світ виконанням свого хіта: неймовірне відео

21:09, сьогодні 353 Читать новость на русском
Селін Діон
Селін Діон / Фото з відкритих джерел

Канадська співачка Селін Діон виконала свій хіт My Heart Will Go On та зворушила публіку.

Відому пісню із "Титаніку" зірка заспівала під час вручення престижної премії Billboard Music Awards. Виконання композиції було приурочено до її двадцятирічного ювілею.

Читайте також: Продюсер Джамали розповів, яка всесвітньо відома співачка мала виступити на Євробаченні

Під час номеру на екрані за спиною співачки з’являлись кадри із легендарного фільму.

Деякі глядачі у залі плакали від зворушення, а користувачі соцмереж відзначили, що виконання пісні Дiон було дуже проникливим.

Теги: Соцмережі LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Путін із глузду з’їжджає. Хроніка одного безумства
сьогодні, 21:01 Як Путін із глузду з’їжджає. Хроніка одного безумства
Наталія Лебідь 1761
Два мільярди – за відкати
сьогодні, 20:30 Два мільярди – за відкати "папєрєдників", або чому нас лякають зупинкою столичного метро?
Тетяна Мартинюк 212
Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
сьогодні, 20:03 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Євгенія Мазур 2834
Куди піти на День Києва-2017: дата і програма заходів
сьогодні, 19:02 Куди піти на День Києва-2017: дата і програма заходів
Яніна Ткачук 523
Володимир Яворівський: Бог уже втомився нам допомагати
сьогодні, 16:55 Володимир Яворівський: Бог уже втомився нам допомагати
Наталя Ромашова 1553
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук