Селін Діон зворушила світ виконанням свого хіта: неймовірне відео

Канадська співачка Селін Діон виконала свій хіт My Heart Will Go On та зворушила публіку.

Відому пісню із "Титаніку" зірка заспівала під час вручення престижної премії Billboard Music Awards. Виконання композиції було приурочено до її двадцятирічного ювілею. Читайте також: Продюсер Джамали розповів, яка всесвітньо відома співачка мала виступити на Євробаченні Під час номеру на екрані за спиною співачки з’являлись кадри із легендарного фільму. Деякі глядачі у залі плакали від зворушення, а користувачі соцмереж відзначили, що виконання пісні Дiон було дуже проникливим.