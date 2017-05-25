Село на Хмельниччині запрошує до себе переселенців

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Населення Вовковець, села Шепетівського району Хмельницької області, складає майже 300 людей. Однак, реально живе тут лише третина з них, тому чимало хат просто пустують. Тож місцеві, аби врятувати своє село, кличуть до себе переселенців з Донбасу та Криму.
Якщо охочі переїхати у Вовківці знайдуться, житло їм обіцяють продати дуже дешево – за 25 тисяч гривень. Щоправда, ремонт у ній таки доведеться робити.
Не буде проблем у переселенців і з харчами. Адже разом з купленою хатою їм перейде у власність і 25 соток землі.
Читайте також: Унікальний давній промисел зберегли на Житомирщині
За останні роки тут оселилися майже 60 сімей зі Сходу України. Усі знайшли роботу, їхні діти вчаться у місцевих школах та садочках.
У Вовківцях тим часом сподіваються, що на їхнє запрошення відгукнуться і село заживе по-новому.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter