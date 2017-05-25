Село на Хмельниччині запрошує до себе переселенців

Населення Вовковець, села Шепетівського району Хмельницької області, складає майже 300 людей. Однак, реально живе тут лише третина з них, тому чимало хат просто пустують. Тож місцеві, аби врятувати своє село, кличуть до себе переселенців з Донбасу та Криму.

Якщо охочі переїхати у Вовківці знайдуться, житло їм обіцяють продати дуже дешево – за 25 тисяч гривень. Щоправда, ремонт у ній таки доведеться робити.

Не буде проблем у переселенців і з харчами. Адже разом з купленою хатою їм перейде у власність і 25 соток землі.

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За останні роки тут оселилися майже 60 сімей зі Сходу України. Усі знайшли роботу, їхні діти вчаться у місцевих школах та садочках.

У Вовківцях тим часом сподіваються, що на їхнє запрошення відгукнуться і село заживе по-новому.