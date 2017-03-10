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Село-привид: як сьогодні виглядає зруйноване Широкине

22:23, сьогодні 914 Читать новость на русском
Широкино після обстрілу
Широкино після обстрілу / Скріншот із відео

Широкине внаслідок постійних потужних обстрілів терористів перетворилися на село-привид – будинки майже всі зруйновані, а на вулицях – порожньо.

Відео опублікувало Міністерство оборони України на своїй сторінці в Facebook.

Широкине – залишається однією з найгарячіших передових позицій у зоні АТО. Практично щодня село потрапляє під прицільні обстріли з боку бойовиків. В тому числі, із крупнокаліберної зброї.

Читайте також: Доба у зоні АТО: українські військові вступили в бій зі снайперською групою терористів

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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