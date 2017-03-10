Село-привид: як сьогодні виглядає зруйноване Широкине

Широкине внаслідок постійних потужних обстрілів терористів перетворилися на село-привид – будинки майже всі зруйновані, а на вулицях – порожньо.
Відео опублікувало Міністерство оборони України на своїй сторінці в Facebook.
Широкине – залишається однією з найгарячіших передових позицій у зоні АТО. Практично щодня село потрапляє під прицільні обстріли з боку бойовиків. В тому числі, із крупнокаліберної зброї.
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