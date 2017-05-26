Семенченко назвав тих провладних політиків, хто домовився з Путіним

Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко вважає, що військовий прокурор Анатолій Матіос і голова МВС Арсен Аваков вбивають країну.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Матіос і Аваков – це особи, які будують Малоросію, злодійську, відсталу країну, де велика частина людей не довіряє владі, частина їде за кордон, частина спивається, ще одна частина постійно бореться за своє існування. Вони домовилися з Путіним і вважають себе васальними гетьманами тут. А Путіну не потрібні гетьмани, йому потрібні губернатори, а нам і гетьмани такі не потрібні", – зауважив політик.

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Також, за словами нардепа, сюди можна віднести і головного прокурора Юрія Луценка.

Щодо Арсена Авакова, то, на його думку, він особисто взяв участь в розвалі "Донбасу" та в організації провокацій проти батальйону.

До того часу я сприймав його ще певною мірою позитивно, тому що він тоді відкрив можливість юридичної легалізації батальйонів, але після цього мені стало зрозуміло, для чого він це робив. Перший етап: необхідно знищити патріотичний дух в країні. Це досягалося за допомогою таких історій, як "Торнадо", як намагалися створити з "Донбасом", як створили з "Айдара". Другий етап – зіштовхнути лідерів між собою. Третій – поставити знак рівності між терористами та добровольцями,

– наголосив керівник Донбасу.

Семенченко вважає, що все це робилося з метою, щоб надати терористам амністію.

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"І нову разом святкуємо 9 Травня, і згадуємо з сумом, як спалювали радикали людей в Одесі, як радикали запалили Майдани і вкинули країну в війну. І тільки лише добрі і мудрі меценат Ахметов, президент Порошенко зшили країну!" – підкреслює він.

Крім того, народний обранець стверджує, що дуже багато речей український гарант робить через Савченко.