Семенченко показав блокувальників, яких затримала СБУ

Нардеп та учасник блокади торгівлі з окупантом Семен Семенченко опублікував фото із блокувальниками, яких 13 березня затримали працівники СБУ під час штурму редуту у Кривому Торці.

В ніч на 14 березня цих активістів відпустили. Щоправда, як зазначив Семенченко, активістів, серед яких є і ветерани АТО, просто кинули напризволяще у незнайомому місті. Без документів та грошей.

"Випустили "небезпечних терористів" і кинули в незнайомому місті. Багатьох без грошей і документів. Всі пошкодження зняті. Їдемо збирати хлопців", – написав нардеп.

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю".



Згодом, народні депутати заявили, що затриманих блокувальників відпустили.