15:25
14 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, 13 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, 13 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 14:00: Кара за друге громадянство. Нова стройова для армії
Випуск новин
15:22, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Семенченко прокоментував "появу" блокувальника, який стояв за гроші

14:32, сьогодні 1378 Читать новость на русском
Семен Семенченко
Семен Семенченко / Соцмережі

Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко стверджує, що всі блокувальники торгівлі з окупантами є патріотами України, які свідомо йдуть на ризик опинитися під кийками або гранатами на редутах.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опубліковано на його сторінці у Facebook.

"Що там за персонаж, що розповідає про 400 гривень удень. Не знаю. Окрім наших хлопців, яких 13 березня незаконно заарештували, під час цієї так званої "антитерористичної операції" було затримано ще близько 30 осіб у різних місцях. Очевидно, це якийсь їхній агент", – вважає політик.

За його словами, з таким самим успіхом можна будь-кому затемнити обличчя, і він розповість багато цікавого про нинішню владу.

"Тому це фейк – ніхто у здоровому глузді не буде себе підставляти під кийки та під гранати, які можуть у тебе кинути вночі. Наголошу, що всі ці блокувальними торгівлі з окупантами є патріотами України", – додав Семенченко.

Читайте також: Правоохоронці знову почали затримувати блокувальників Донбасу

Нагадаємо, вдень 13 березня поліція та СБУ штурмували редут учасників блокади у Кривому Торці.

Згодом у СБУ заявили, що "в рамках контрдиверсійних дій" затримали 43 людей зі зброєю.

Крім того, за інформацією поліції, серед затриманих були і раніше судимі. Один з них, нібито, розповів, що його та ще кількох людей привезли на Донеччину та обіцяли гроші за "чергування на редуті".

Теги: Україна гроші Політика Блокада Війна на Донбасі Семен Семенченко
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Киев объявил войну российским банкам
сьогодні, 15:03 Киев объявил войну российским банкам
Блог Медіа 708
Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
сьогодні, 13:50 Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
Дід Панас 1082
Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017
сьогодні, 13:44 Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017
1894
Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
сьогодні, 11:46 Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
Дмитро Бобрицький 796
США, Китай чи Україна: найпривабливіші національні бренди світу
сьогодні, 11:14 США, Китай чи Україна: найпривабливіші національні бренди світу
892
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Порошенкові не обов’язково їхати на зустріч "Нормандської четвірки", – політолог
 11 жовтня 2016 , 18:40
Бійця АТО побили та пограбували у Запоріжжі
 6 грудня 2016 , 17:58
Тест на адекватність України: що пишуть російські ЗМІ про Самойлову
 сьогодні , 14:54
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук