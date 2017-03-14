Семенченко прокоментував "появу" блокувальника, який стояв за гроші

Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко стверджує, що всі блокувальники торгівлі з окупантами є патріотами України, які свідомо йдуть на ризик опинитися під кийками або гранатами на редутах.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опубліковано на його сторінці у Facebook.

"Що там за персонаж, що розповідає про 400 гривень удень. Не знаю. Окрім наших хлопців, яких 13 березня незаконно заарештували, під час цієї так званої "антитерористичної операції" було затримано ще близько 30 осіб у різних місцях. Очевидно, це якийсь їхній агент", – вважає політик.

За його словами, з таким самим успіхом можна будь-кому затемнити обличчя, і він розповість багато цікавого про нинішню владу.

"Тому це фейк – ніхто у здоровому глузді не буде себе підставляти під кийки та під гранати, які можуть у тебе кинути вночі. Наголошу, що всі ці блокувальними торгівлі з окупантами є патріотами України", – додав Семенченко.

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Нагадаємо, вдень 13 березня поліція та СБУ штурмували редут учасників блокади у Кривому Торці.



Згодом у СБУ заявили, що "в рамках контрдиверсійних дій" затримали 43 людей зі зброєю.



Крім того, за інформацією поліції, серед затриманих були і раніше судимі. Один з них, нібито, розповів, що його та ще кількох людей привезли на Донеччину та обіцяли гроші за "чергування на редуті".