Семенченко відзначився гучною заявою щодо блокади Росії

Блокувальники торгівлі з окупантами готові блокувати кордони з Росією, якщо Україна закуповуватиме в неї вугілля.

Таку заяву зробив народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко у відеозверненні.

"Казки про те, що у нас вугілля будуть закуповувати в Росії, розповідати не треба. А тепер я скажу, що ми можемо зробити, якщо вугілля почне йти з Росії. Ми точно так само, якщо буде на те рішення Штабу блокади та воля українського народу, можемо перекрити всі підвози товарів з Російської Федерації. Вісім всього лише основних переходів залізниць нас пов'язує з Російською Федерацією", – наголосив нардеп.

За його словами, "російський агент Тука" розповідав, що неможливо перекрити кордони.

"Пройшов місяць. Перекрили! Точно так само можна перекрити кордони і з Росією. Якщо повезуть з Росії!? Заблокуємо Росію", – зауважив політик.

Також активіст наводить приклад підприємтсва "Криворіжсталь", яке закуповує кокс і вугілля в Польщі, Казахстані тощо, натомість підприємства Ахметова купують все у Росії.

"І, хто хоче кричати, що це бізнес, люди повинні отримувати зарплати та українська влада повинна закупляти вугілля у окупанта, то в таких людей є два варіанти: або піти до дідька зі своїх посад, або поїхати зі своїми дітьми на передову – "удень воюйте, увечері торгуйте", – додав блокувальник.

Читайте також: У Штабі блокади назвали неочікувані товари, що переправляли на окупований Донбас