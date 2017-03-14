Семенченко заявив про відновлення руху поїздів до "ДНР"

Штаб блокади переконаний, що через Кривий Торець вже їдуть потяги на окуповані території.

Через розігнаний силовиками 13 березня "редут" в Кривому Торці відразу ж поновився рух поїздів з окупованими територіями. Про це повідомляє на своїй сторінці Facebook Штаб блокади торгівлі з окупованими територіями.

Повідомлення супроводжується відеозаписом, на якому "чітко видно, як один за іншим йдуть поїзда прямо під час розгону і незаконного затримання учасників блокади".

Тому наказ вилучати зброю в учасників блокади був лише приводом, щоб відновити торгівлю з окупантами, ганебно знищивши редут і незаконно затримавши хлопців,

– заявляють в Штабі.

Через Кривой Торец уже идут поезда на оккупированные территории - Штаб блокады https://t.co/IFPNlrFQek — ОстроВ (@ostro_v) 13 березня 2017 р.

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Раніше ввечері 13 березня кількадесят активістів увійшло в приміщення Волинської ОДА і вимагають, щоб керівництво області висловило офіційну підтримку блокади.



Під будівлею СБУ у Вінниці учасники пікету вже навіть запалили шини – вони також вимагають звільнити затриманих учасників блокади. Під будівлею Рівненської ОДА також почали збиратись активісти.



Нагадаємо, вдень 13 березня поліція та СБУ штурмувала редут учасників блокади у Кривому Торці. У СБУ заявили, що "в рамках контрдиверсійних дій" затримали 43 людей зі зброєю.



Очевидці повідомляють, що під час штурму чимало ветеранів зазнали травм. Водночас речник МВС Артем Шевченко відреагував на пікети приміщень ОДА та облрад на підтримку затриманих учасників блокади.