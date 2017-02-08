Семенченко звернувся до ЗМІ щодо блокади Донбасу

Один із учасників блокади Донбасу та народний депутат Семен Семенченко закликав деякі ЗМІ "перестати цитувати фантазії брехливих поліцейських чиновників і почати перевіряти інформацію".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу звернутися до всіх ЗМІ, які розганяють фейк про те, що Штаб блокади торгівлі з окупантами зняв блокаду та закрив блокпост у Бахмуті. Це особливо стосується 5 каналу та "1+1". Блокпост у Бахмуті стояв і буде стояти. Ось відео", – зауважив політик.

Також один із учасників блокади закликав ЗМІ перестати цитувати фантазії брехливих поліцейських чиновників і почати перевіряти інформацію.

"Прошу патріотів підтримати ветеранів репостом. Так до ЗМІ швидше дійде", – резюмував Семенченко.

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Нагадаємо, торгова блокада окупованих територій розпочалася ще наприкінці грудня 2016 року у зв'язку із закінченням терміну ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР"/"ДНР" ветерани війни за Незалежність. Такий крок активісти також пояснюють тим, що на окупованих територіях наживають мільйони як ватажки т.зв. "ДНР"/"ЛНР", так і "українські" олігархи та чиновники,