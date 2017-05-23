Сенат штату Вашингтон визнав голодомор в Україні

Сенат штату Вашингтону прийняв резолюцію про вшанування пам’яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 років.

Відповідне рішення було прийнято одноголосно, повідомили у прес-службі Посольствп України в США у Facebook.

"Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України", – йдеться у тексті резолюції.



Додамо, автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа.

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Нагадаємо, станом на сьогодні у світі визнали голодомор в Україні геноцидом лише 15 країн.