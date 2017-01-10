Сенат США розглядає законопроект про розширення санкцій проти Росії

В Сенат США внесли на розгляд законопроект, який передбачає значне розширення санкцій проти Росії.

Законопроект внесла група американських сенаторів, серед яких демократи Бен Кардін та Роберт Менендес, а також республіканець Джон Маккейн. Саме останній свого часу пообіцяв, що підніме питання додаткових санкцій проти Росії.

Причиною для санкцій стали дані результатів розслідування, які вказали на те, що Росія причетна до кібератак на СЩА під час президентських виборів.

Доповідь розвідки від 6 січня ясно говорить про те, що атакою керував президент Путін, і що вона націлювалася на підрив довіри нашої виборчої системи. Коли нашу націю атакували в Перл-Харборі, коли її атакували 11 вересня, ми робили кроки щодо тих, хто нас атакував,

– заявив Бен Кардін.

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Передбачається, що санкції торкнуться енергетичного сектора і сфери суверенного боргу.