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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Сенат США розглядає законопроект про розширення санкцій проти Росії

21:30, сьогодні 498 Читать новость на русском
Сенат США готує санкції
Сенат США готує санкції

В Сенат США внесли на розгляд законопроект, який передбачає значне розширення санкцій проти Росії.

Законопроект внесла група американських сенаторів, серед яких демократи Бен Кардін та Роберт Менендес, а також республіканець Джон Маккейн. Саме останній свого часу пообіцяв, що підніме питання додаткових санкцій проти Росії.

Причиною для санкцій стали дані результатів розслідування, які вказали на те, що Росія причетна до кібератак на СЩА під час президентських виборів.

Доповідь розвідки від 6 січня ясно говорить про те, що атакою керував президент Путін, і що вона націлювалася на підрив довіри нашої виборчої системи. Коли нашу націю атакували в Перл-Харборі, коли її атакували 11 вересня, ми робили кроки щодо тих, хто нас атакував,
– заявив Бен Кардін.

Читайте також: Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу, – доповідь розвідки США

Передбачається, що санкції торкнуться енергетичного сектора і сфери суверенного боргу.

Теги: Політика США Санкції Джон Маккейн
Джерело: 24 Канал
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