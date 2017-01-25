Сенат США схвалив "проукраїнське призначення" в ООН

Губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі працюватиме послом США в ООН.

Відповідне рішення схвалив Сенат США, повідомляє Радіо Свобода.

Гейлі після анексії Криму заявляла, що цей півострів "не є російським", і жорстко висловлювалася на захист суверенітету України.

Призначити Гейлі представником в ООН запропонував президент Дональд Трамп.

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Нагадаємо, в останній тиждень на посаді 44-й президент США Барак Обама продовжив дію санкції проти Росії через її агресію щодо України.