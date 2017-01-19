Сенат визначився щодо нового голови Пентагону

Комітет Сенату у справах збройних сил більшістю голосів схвалив кандидатуру Джеймса Маттіса на посаду міністра оборони США.

Про це пише The Washington Times.

Зазначається, що за проголосували 26 членів комітету, проти – 1.

Також наголошується, що Маттіс – генерал морської піхоти у відставці, в минулому обіймав низку високих посад, а зі служби пішов у 2013 році.

Відповідно до закону, колишні військові мають право очолити Пентагон лише через сім років.

Однак 13 січня Сенат США переважною більшістю голосів затвердив законодавчий акт, який робить виняток для Маттіса, а 14 січня це рішення підтримав Конгрес.

Очікується, що Маттіс буде одним із перших призначень новообраного президента Дональда Трампа.

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