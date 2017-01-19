  • укр
  • рус
06:34
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 23:00: Як українці святкують Другий святвечір
Випуск новин
23:49, 18 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Сенат визначився щодо нового голови Пентагону

06:12, сьогодні 148 Читать новость на русском
Джеймс Маттіс
Джеймс Маттіс / Getty Images

Комітет Сенату у справах збройних сил більшістю голосів схвалив кандидатуру Джеймса Маттіса на посаду міністра оборони США.

Про це пише The Washington Times.

Зазначається, що за проголосували 26 членів комітету, проти – 1.

Також наголошується, що Маттіс – генерал морської піхоти у відставці, в минулому обіймав низку високих посад, а зі служби пішов у 2013 році.

Відповідно до закону, колишні військові мають право очолити Пентагон лише через сім років.

Однак 13 січня Сенат США переважною більшістю голосів затвердив законодавчий акт, який робить виняток для Маттіса, а 14 січня це рішення підтримав Конгрес.

Очікується, що Маттіс буде одним із перших призначень новообраного президента Дональда Трампа.

Читайте також: Трамп офіційно визначився з головою Пентагону

Теги: Політика США Пентагон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
18 січня, 22:33 Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
Ілля Кенігштейн 2040
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
18 січня, 22:02 Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
1 1725
12 фактів про
18 січня, 20:01 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
Настя Сукач 846
Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики
18 січня, 19:01 Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики
Інна Жолобович 482
Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
18 січня, 17:00 Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
Віталій Бала 1586
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Життя на одну зарплату. Гонтарева показала "бідну" декларацію
 28 жовтня 2016 , 15:09 1
Оприлюднено свіжий рейтинг комфортності українських міст
23 листопада 2016 , 11:18
Українка розповіла подробиці кривавого теракту у Стамбулі: Він розстрілював все на своєму шляху
 3 січня , 13:55 1
Гучно анонсовані стрільби над Кримом можуть скасувати, – журналіст
 30 листопада 2016 , 18:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук