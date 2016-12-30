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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сенатор Маккейн обіцяє Росії "більш жорсткі санкції"

02:38, сьогодні 1252 Читать новость на русском
Джон Маккейн
Джон Маккейн / Getty Images

Сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Ліндсі Грехем вітають адміністрацію президента Обами із запровадженням санкцій проти Росії. Однак називають їх дещо запізнілими і обіцяють Росії більш жорсткі санкції.

Про це сенатори заявили, коментуючи введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів, пише CNBS.

Заходи, оголошені адміністрацією Обами, назріли давно. Але, в кінцевому рахунку, вони є невеликою ціною для Росії за її нахабний напад на американську демократію. Ми маємо намір очолити зусилля в новому Конгресі, щоб накласти більш жорсткі санкції на Росію,
– заявив Джон Маккейн.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів. Крім того, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.

У Росії вже заговорили про зворотні санкції.

В той час соцмережі глузують з російських політиків через накладені санкції.

Слід зазначити, що Представники Республіканської партії США, сенатори Джон Маккейн та Ліндсі Грем напередодні нового року прибудуть з візитом в Україну.

Теги: Політика Санкції США Новини Росії Джон Маккейн
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