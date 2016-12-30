Сенатор Маккейн обіцяє Росії "більш жорсткі санкції"

Сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Ліндсі Грехем вітають адміністрацію президента Обами із запровадженням санкцій проти Росії. Однак називають їх дещо запізнілими і обіцяють Росії більш жорсткі санкції.

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