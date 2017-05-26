Сенатор спрогнозувала, чи зменшать США допомогу Україні

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Конгрес США не підтримає скорочення фінансової допомоги Україні.
Таку думку висловила сенатор США Джин Шахін, повідомляє Інтерфакс.
"Я думаю, що Конгрес не підтримає пропозицію адміністрації Трампа скоротити надання фінансової допомоги Україні", – сказала вона.
За словами Шахін, Україна користується підтримкою обох партій в Палаті представників і також має дуже сильну підтримку в Сенаті.
Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що США можуть втричі в порівнянні з 2016 роком скоротити розмір фінансової допомоги Україні. Державний департамент США представив план бюджету на 2018 рік, в якому містяться відповідні пропозиції.