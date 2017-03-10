Сепаратисти готували замах на командира бойовиків, – СБУ оприлюднила запис розмови

СБУ оприлюднила запис телефонної розмови, на якому бойовик "ЛНР" звинувачує інших бойовиків у замаху на своє життя.

Бойовик Олег Анащенко назвався першим заступником командира 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР". Він стверджує у розмові, що на його життя готувався замах представниками "МДБ народної республіки".

Запис телефонної розмови СБУ опублікувала на YouTube.

В описі до відео зазначається, що саме такі матеріали підтверджують факт намагання перекласти відповідальність за вбивства на українську сторону.

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