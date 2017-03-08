Сепаратистський скандал розгорівся у школі в Києві

В одній із київських шкіл сталася резонансна ситуація – одна із матерів відмовилася допомагати українським військовим на Донбасі, аргументуючи це тим, що ті вбивають мирне населення.

Як пише видання People IN, згодом цю історію підхопив відомий прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій. Зокрема, у коментарі "журналісту" Світлана, так звуть цю жінку, розповіла, як її бісить патріотичне виховання у школах і як вона хоче "захистити" від нього своїх дітей.

Зауважимо, що на захист шанувальниці "русского мира" встали такі опальні персони, як колишня регіоналка Олена Бондаренко та так звана правозахисниця Тетяна Монтян.

Щоправда, мати іншої школярки Тетяна Попова спробувала дати відсіч таким проявам побутового сепаратизму.

Відтак, жінка звернулась до СБУ, щоб вони хоч якось відреагували на інцидент.

"Я не зверталась в СБУ особисто, лише надіслала їм посилання на свій публічний пост про цю ситуацію на моїй сторінці у Facebook. На жаль, ніякої від них реакції я не маю", – стверджує вона.

За словами активістки, люди не повинні замовчувати тему побутового сепаратизму та не боятись давати відсіч подібним особам на своєму рівні.

Дуже потрібна законодавча база від наших можновладців для адекватного покарання за подібну поведінку – від адмінпокарання до вилучення українського громадянства. Доречним міг би бути досвід прибалтійських країн, де є так звані паспорти негромадян. Ці негромадяни не мають виборчого права, не мають дозволу на роботу, не мають ніяких пільг від держави,

– зауважила Тетяна.

Крім того, пані Попова вважає, що в Україні варто захищати саме українців, оскільки вони є дискримінованими за мовною ознакою.

Якесь збочення виходить у нас, як на мене. І, нажаль, доки буде панувати в нашій країні ця російськомовна українофобія, доти буде нам небезпека від сусіда. Дуже хочу, щоб нарешті мої співгромадяни увімкнули свідомість і зрозуміли, що мова — це наш кордон і наша безпека,

– резюмувала патріотка України.

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