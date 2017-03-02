Серед кандидатів до Верховного суду чимало одіозних суддів зі скандальним минулим, – експерт

Про те, чому "прозорий" конкурс відбору суддів до Верховного суду перестав таким бути, хто зі скандальних судів має намір потрапити туди та про можливу корупцію під час відбору розповіла експерт Центру з протидії корупції Анастасія Сідлецька.

Чи можна було закривати доступ до досьє суддів

– Абсолютно ні. В законі про судоустрій є пряма норма, що досьє кандидатів та суддів мають бути оприлюднені в загальному доступі на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це пряма норма закону, вона обов’язково має бути виконана. Все решта – це не є виконання закону.

– Зараз ми бачимо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) фактично не цікавиться долею реформи, намагається під маркою судової реформи знову в закритий від суспільства спосіб протягти тих самих одіозних кандидатів і не дати системі оновитися.

Чи все прозоро у цьому конкурсі

Те, що зараз робить ВККС – це намагання створити прозору форму при непрозорому змісті. Всі прекрасні "пакети", іспити під камерами нівелюються кількома недоліками процедури.

– Між скануванням тестових завдань і оголошенням результату пройшло дві години. Програмне забезпечення, яке обробляло ці результати, ніхто не контролював. У нас немає впевненості, що не було втручання в програмне забезпечення

– Практичне завдання також завершилося скандалом. Виявилося, що деякі судді отримали не модельне типове завдання, а актуальне фактичне рішення, в якій вони брали участь. Це несправедлива перевага. Вони отримали завдання, рішення якого вони знали заздалегідь.

– Це ще не всі проблеми. Надалі має бути проведена співбесіда із кандидатами. Досі немає гарантії, що під час співбесіди будуть присутні представники Громадської ради доброчесності (ГРД), що вони отримають вчасно інформацію, доступ до досьє, зможуть підготувати свій висновок. А негативний висновок Громадської ради доброчесності – єдиний варіант громадського впливу та контролю за процедурою добору до Верховного суду.

– Рішення по тому, чи рекомендувати на посаду ухвалюватимуть "трійки". Троє людей проголосують, поставлять бали, невідомо, чи ці оцінки будуть публічні, і на підставі цього закритого заходу нам оголосять, що такі люди отримали де персоніфікований середній бал, і мають бути рекомендовані до призначення на посаду судді Верховного суду. Члени кваліфікаційної комісії не нестимуть ніякої персональної відповідальності за бали, які вони виставлять. Ми вимагаємо від ВККС, щоб всі бали кожного члена комісії кожному кандидату були публічними. Гарантії цього також немає.

– ВККС має право не зважати на висновок Громадської ради доброчесності. Для цього вони мають ухвалити відповідне рішення 11 з 16 членів комісії. Чи буде це голосування відкритим – теж немає відповіді на це питання.

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Про Громадську раду доброчесності

– Станом на зараз її вплив виглядає як дуже формальний. Можна говорити про спробу використати її для легітимізації не дуже чесного конкурсу. Зараз доступу до суддівських досьє немає, гарантії можливості для ГРД вчасно подати свій висновок – немає, гарантії їх участі в співбесідах з правом ставити питання – немає. І відповідальність лежить на ВККС, тому що ці процедурні нюанси регулюються рішенням самої Кваліфікаційної комісії. Зараз в них є можливість зробити весь конкурс прозорим.

Сумнівні кандидати на посади у Верховний суд

– Успішно пройшов тестування суддя Вовк, який в 2012 році засудив Юрія Луценка, якого ж сама Вища кваліфікаційна комісія суддів минулого року відсторонювала від посади. І який успішно повернувся до здійснення судочинства, розглядає справи у Печерському судді Києва, і зараз має намір стати суддею Верховного суду.

Насправді більшість кандидатів, 70 відсотків – це судді з усіма зв’язками в суддівській системі. Наприклад суддя Могил, який є племінником Сергія Ківалова, і в якого дружина має спільний бізнес із родинами бізнес-партнерів Ківалова.

– Багато цих суддів мають сумнівних статків. Наприклад одіозна суддя Данилова, яку пограбували начебто через оприлюднення її електронної декларації. Тільки згодом виявилося, що в неї винесли з незадекларованого будинку незадекларовану готівку, яка не може бути пояснена її офіційними статками.

– Насправді таких кандидатів може бути більше, але в нас немає можливості їх "виловити", тому що немає повного доступу до суддівських досьє.

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Прохідний бал

– Він невідомий. Відомо лише те, що кандидат може отримати максимум 1000 балів, з них 300 – на результаті тестування. Решта 700 – це суб’єктивне рішення члена ВККС, яке не підкріплене жодними об’єктивними документами, і виставляється на розсуд члена комісії.

Вимоги, щоб одіозні кандидати не потрапили до ВСУ

– Негайне оприлюднення повне суддівських досьє на сайті ВККС. Вони мають бути оприлюднені завчасно, до того, як розпочнуться співбесіди. Адже в ГРД є дедлайн для подачі їх висновків, щоб він міг бути врахований.

– Ми хочемо бачити скільки кожен конкретний член комісії поставив кожному конкретному кандидату. Не можна ховатися за колективною безвідповідальністю.

– Трансляція співбесід в режимі реального часу.

– Відкрите голосування за подолання негативних висновків Громадської ради доброчесності

Привілеї суддів ВСУ

– Довічне перебування на посаді судді Верховного суду з обмеженими можливостями усунення з посади. Цілий пакет державних гарантій, який неспівмірний для будь-якого іншого державного службовця.

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