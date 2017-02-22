У соцмереж з'явився серйозний конкурент

За підрахунками 2016 року, користувачі стали менше часу витрачати на різні додатки соціальних мереж, проте частіше використовують месенджери. Як говорять аналітики, серед інтернет-аудиторії настає "post-app" ера.

Як пише TechCrunch, у 2016 році популярність соціальних мереж впала на 2%, а от на месенджери користувачі почали витрачати на 3% більше часу. Вже через два роки дослідники компанії "Gartner" пророкують, що месенджерам вдасться випередити всі соцмережі.

Директор з досліджень Джессіка Екхольм зазначає, що споживачі все менше цікавляться додатками та набагато рідше завантажують їх, в той час, коли на ринку стало занадто багато різних програм.

Експерти "Gartner" опитали три тисячі осіб з США, Китаю і Великобританії. 72% опитаних зізнались, що користуються месенджерами щонайменше раз на день. Причину дослідники пояснюють тим, що користувачі схильні ділитися через месенджери більш особистою інформацією.

Аналітики SimilarWeb пояснюють, що зростання популярності месенджерів є головною причиною зниження інтересу до додатків соціальних мереж таких як Instagram, Twitter та Snapchat. Проте кількість завантажень Facebook Messenger i WhatsApp збільшилась на 2% і 5% відповідно.

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