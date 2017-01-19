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Серед таємних документів ЦРУ виявили анекдоти про СРСР

19:49, сьогодні 124 Читать новость на русском
ЦРУ збирала анекдоти
ЦРУ збирала анекдоти

Нещодавно американське розвідувальне управління виклало у відкритий доступ тисячі своїх документів. Знайшлося серед них і місце жартам.

Загалом розсекречені приблизно 930 тисяч документів більше ніж на 12 мільйонах сторінок. Анекдоти ж присвячені життю в СРСР:

Американець розповідає росіянину, що він в США може почуватися настільки вільним, що стати перед Білим домом, і вголос заявити "До біса Дональда Рейгана". На що росіянин йому відповідає, що в СРСР він теж почувається таким же вільним, що може стати на Красній площі і заявити "До біса Дональда Рейгана".

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Чоловік питає у магазині, чи там немає м'яса. Продавчиня відповідає: "Ні! У нас немає риби, а магазин без м'яса через дорогу!

Школяр написав у письмовому творі: "Кицька народила 7 кошенят. Всі вони комуністи". Наступного тижня він пише у письмовому творі: "Всі 7 кошенят тепер капіталісти". Вчитель питає, що сталося? "У них відкрились очі", – відповів школяр".

Подія мала місце у Архангельську після пожежі в головному управлінні КДБ. "Чоловік дзвонить до КДБ після пожежі там. Щойно піднявши слухавку, йому відповідають, що зараз не приймуть дзвінок, бо щойно згоріли. Він знову дзвонить за 5 хвилин. Отримує аналогічну відповідь. Новий дзвінок! У КДБ питають, чого дзвоните, ми ж чітко сказали, що згоріли і зараз не до вас. Чоловік відповідає: "А мені подобається чути, що ви згоріли".

До слова, чимало секретних документів було присвячено Україні.

Теги: Курйози ЦРУ СРСР
Джерело: 24 Канал
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