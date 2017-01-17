Серед терористів все більше дезертирів: у розвідці розповіли про причини

В українській розвідці з’ясували, як за останні кілька днів зросла кількість втеч та не бойових втрат серед проросійських бойовиків на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні Головного Управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, у розвідці повідомляють, що після прибуття до окупованого Новоазовського району підрозділу спеціального призначення з Донецька, серед бойовиків з’явилось все більше тих, хто виявив бажання перевестись до інших з’єднань.

16 січня між кадровими російськими військовими та місцевими бойовиками виникла сутичка зі стріляниною, внаслідок якої троє загинуло, ще дев’ятеро отримали поранення.

За даними розвідки, лише станом на 17 січня лише в одному так званому мотострілецькому полку зафіксовано приблизно 80 випадків дезертирства. Проте ватажки бойовиків намагаються приховати ці факти від свого керівництва і звітують про те, що вони перебувають або у відпустках, або звільнені.

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