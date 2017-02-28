Середній хабар в Україні майже вдесятеро перевищує середню зарплату: промовисті цифри

Середній розмір хабара в Україні становить 1350 євро, в той час, як розмір середньої заробітної плати на сьогодні в Україні становить приблизно 144 євро.

Про це йдеться у проекті "Громадського".

У дослідженні йдеться про рівень корупції у шести країнах Східної Європи – Україні, Росії, Білорусі, Молдові, Грузії, Вірменії та Азербайджані.

Що цікаво, на сьогодні саме в Україні найбільша кількість антикорупційних установ, проте напару з Росією ми займаємо низьке 131-ше місце за Індексом сприйняття корупції, який щорічно визначає міжнародна організація Transparency International.

Водночас Грузія, в якої лише одна антикорупційна установа, займає 44 місце.

Водночас вражає середній розмір хабара в тих країнах, в яких проводились дослідження.

В Україні при середньому розмірі зарплати менше ніж 150 євро середній розмір хабара становить 1350 євро. Вищі ці показники лише у Росії, де середня зарплата становить приблизно 493 євро, а розмір хабара перевищує 3000 євро.

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