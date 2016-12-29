Середньовічний бій визнали видом спорту в Україні

Ці бої можна бачити під час історичних реконструкцій.

Правила передбачають повноцінну битву в обладунках із застосуванням сталевої, не заточеної зброї. Також міністерство спорту внесло до реєстру ще дві нові позиції.

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Зокрема, фризбі – гру із летючим диском. Також в Україні офіційно визнали видом спорту бойове мистецтво кіокушинкай карате Унія. Це один із найважчих та найжорсткіших різновидів карате.

А от такі бойові мистецтва як бразильський джіу-джитсу та комбат самозахисту чиновники відмовились вносити до переліку видів спорту. Не потрапив туди і рафтинг – екстремальний сплав гірською річкою.