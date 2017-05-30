Сергій Притула відвідав гетьманську столицю України: з'явились фото

Відомий тедеведучий Сергій Притула розповів в мережі, як він гастролював по Україні і вирішив заїхати в місто Батурин Чернігівської області.

Про це він розповів у своєму Facebook.

"Їхати в Конотоп на концерт і не заскочити у Батурин - це гріх;)!!! Везіть дітей на екскурсії у Гетьманську столицю!!!", – наголосив Притула.

На фотографіях можна побачити, що він побував на території заповіднику "Гетьманська столиця".

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До слова, місто Батурин – це невеличке містечко Бахмацького району Чернігівської області, яке раніше відіграло значну роль в історії України. У 1669–1708 та 1750–1764 роках Батурин був резиденцією гетьманів Лівобережної України, де в свій час там перебували такі визначні політичні лідери часів Гетьманщини, як Дем'ян Многогрішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кирило Розумовський. Батурин сьогодні є пам'яткою археології козацької доби.

Нагадаємо, що Сергій Притула вже не вперше подорожує просторами України. Нещодавно ведучий побував з колегами з шоу "Вар’яти" на відпочинку в горах.