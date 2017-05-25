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Сергій Притула записав пісню з відомим українським гуртом

17:14, сьогодні 2240 Читать новость на русском
Сергій Притула записав пісню з відомим українським гуртом
Сергій Притула записав пісню з відомим українським гуртом "Клей Угрюмого" / Фото з відкритих джерел

Відомий український ведучий Сергій Притула разом з гуртом "Клей Угрюмого" записав свій перший аудіо трек під назвою "Я на неї запав".

Молодий український гурт на своїй сторінці у Facebook заінтригували слухачів, написавши, що Сергій Притула став їхнім "хрещеним батьком".

А щоб спіч самопроголошених мачо виглядав більш вагомим, "Клей" запросили до свого тандему чоловіка, який точно знає, як підкорити серця всієї жіночої половини України, – Сергія Притулу,
– написав музичний гурт.

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Для шоумена така пісня стала дебютом і за його словами, сама пісня "має стати посібником для всіх пікаперів-початківців". Щодо такої вокальної співпраці, сам Сергій Притула як завжди кумедно прокоментував:

"Все просто! Мій кум, продюсер хлопців з Клею, якось запропонував записати спільний трек! А куми для мене – то святе! Сказано – зроблено!" – додав Сергій Притула.

Теги: LifeStyle Музика Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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