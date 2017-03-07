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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Сергій Жадан випустив новий альбом з проекту, який варто послухати

14:43, сьогодні 72 Читать новость на русском
"Щастя не оминеш" в проекті "роздІловІ" / rozdilovi.org

Письменник Сергій Жадан випустив перший альбом "Щастя не оминеш" з проекту "роздІловІ".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам творець альбому:

На сайті проекту розповідають, що це перший музичний збірник метаморфоз, що існують з 2012 року. Альбом записано в Одесі у серпні 2016 року та видано за підтримки 84 доброчинців, що долучилися до краудфандингової кампанії на платформі "Спільнокошт".

В склад музичної команди входять: Сергій Жадан (текст, голос), Олексій Ворсоба (аккордеон), Влад Креймер (двіна, звуковий олівець, радіоприймач), Оля Михайлюк (концепція), Влад Креймер (зведення).

"роздІловІ" – проект живий, він твориться щоразу по-новому, що й робить його унікальним. Але, разом із тим, проект існує вже тривалий час і має свої усталені обриси, зокрема музичні. Це самодостатній матеріал, який містить у собі все, що потрібно справжній музиці – щемкість, гіркоту, пронизливість і надію. Тепер у цьому можна буде переконатись, просто увімкнувши запис,
– розповів про альбом Сергій Жадан.

Автори наголошують, що такі альбому – це наче перерви між виступами, які продовжують існувати у віртуальному вимірі та слідом за метаморфозами постійно доповнюються новими текстами, звуками та зображеннями.

На сайті також вказано, що окрім прослуховування музичних творів, шанувальники можуть самі створювати листівки з фрагментів поезій та малюнків і ділитися ними з друзями, стаючи співучасниками проекту.

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Теги: LifeStyle Література мистецтво Музика Сергій Жадан
Джерело: 24 канал
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