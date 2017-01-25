Серійних крадіїв автомобілів чиновників викрили правоохоронці

Національна поліція викрила викрадачів авто у державних чиновників. Серед жертв крадіжок були народні обранці і чиновники з апарату Президента України.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава МВС Арсен Аваков.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, за сприяння СБУ та Генпрокуратури, викрив злочинну схему, за якою в країні кілька років діяло стійке ієрархічне об'єднання, яке спеціалізувалося на викраденнях дорогих автомобілів з подальшим поверненням за винагороду. За наявної у слідства на даний момент інформації, угруповання "працювало" в Києві, Львові, Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франківській та Рівненській областях,

– написав міністр.

Він зазначив, що в 2016 році у Києві ця "фірма" повернула власникам за винагороду 67 авто, викрадених іншими злочинними угрупованнями.

Правоохоронці затримали 5 ключових фігурантів і провели 48 санкціонованих обшуків. Під час них виявлено та залучено до матеріалів справи 8 елітних автомобілів, десятки коштовних годинників і цінності, здобуті злочинним шляхом, пристрої для зчитування сигналу електронного ключа автомобілів, кілька десятків мобільних телефонів, наркотичні речовини та зброю.

Аваков додав, що "засновником" афери виявився киянин 1979 року народження, колишній курсант Академії внутрішніх справ України, якого виключили з ВНЗ за вживання наркотиків.

Маючи з підліткового віку кримінальний досвід і однокурсників, які зайняли посади в різних правоохоронних структурах країни, організатор банди викрадачів налагодив зв'язки з обох боків закону,

– зазначив міністр

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За словами глави МВС, співучасником злочинів став колишній співробітник карного блоку Голосіївського райуправління міліції, який займався розкриттям злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням автотранспорту.

Аваков зазначив, що за період діяльності злочинна організація стала практично "монополістом" у своїй справі, керуючи 99% викрадень в масштабі України. Банда викрадачів, налагодивши тісні зв'язки в судовій структурі, СБУ, серед чинних співробітників поліції і, відчуваючи свою безкарність, почала викрадати автомобілі навіть у державних чиновників, серед яких народні обранці і чиновники з апарату Президента України.