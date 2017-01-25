Серйозна аварія на Тернопільщині: перекинувся мікроавтобус з пасажирами

На трасі у Тернопільській області перекинувся рейсовий мікроавтобус, понад десяток пасажирів отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Мікроавтобус Mercedes Sprinter їхав за маршрутом "Шумськ-Тернопіль". На момент аварії у салоні автобуса перебувало більше двадцяти пасажирів, серед яких і одна дитина.

"За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити та кидати зі сторони в сторону. Попередня причина цього – ожеледь на дорозі. Свідки кажуть, що водій втратив контроль над автобусом і намагався всіляко відновити керування транспортним засобом. Проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі", – йдеться у повідомленні.

По медичну допомогу звернулися 12 потерпілих, один пасажир потрапив до реанімації. Чимало людей отримали переломи. Поліція встановлює остаточну причину ДТП.

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