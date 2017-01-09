Серйозна аварія під Львовом. З'явились подробиці і фото

В поліції розповіли деталі аварії, яка спричинила кількакілометрові затори на під'їзді до Львова. Там трапилась дуже серйозна аварія, в якій зіштовхнулись три легковики та вантажівка.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

У спільноті "Варта 1" додали, що аварія трапилась між населеними пунктами Деревачем і Липниками.

Як розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, водій легковика намагався обігнати вантажівку та влетів у відбійник. Далі його занесло у фуру. Після цього у вантажівку врізались ще 2 машини. Відомо, що в одній з машин їхала мати з дітьми. Їх вже госпіталізували.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окружній трасі на підїзді до Львова утворився багатокілометровий затор. За словами очевидців, затор сягає близько 10 кілометрів.