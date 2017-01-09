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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Серйозні вибухи газу та жертви негоди, – головне за добу

22:07, сьогодні 293 Читать новость на русском
Негода в Україні
Негода в Україні / ДСНС

У Хмельницькій області стався потужний вибух газу, внаслідок якого загинула дитина.

У місті Дунаївці (Хмельницька область) в квартирі вибухнув газовий балон. Після цього помешкання почало горіти.

Внаслідок трагедії загинула 8-річна дівчинка. Її 32-річку маму, власницю квартири, та 11-річну сусідську дівчинку госпіталізували – вони в реанімації.

Ще один вибух стався вранці 9 січня в Сумах у квартирі на першому поверсі.

В результаті інциденту постраждали чотири людини. Господар квартири 1990 року народження, де стався вибух, госпіталізований у реанімацію. Решта постраждалих після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

За даними слідства, господар квартири навмисне запустив газ.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

За результатами попереднього огляду квартири встановлено, що від газової плити була від’єднана трубка, при цьому кран подачі газу був відкручений,
– розповіла Науменко.

Також смертельний вибух стався у Рівному. Так, близько 5:00 години ранку мешканці багатоквартирного будинку почули, як у приміщенні цокольного поверху, де тривав ремонт в магазині, пролунав вибух.

Патрульні знайшли у приміщенні понівечене тіло чоловіка. Що саме призвело до трагедії, поки невідомо.

Жертви негоди

В Одеській області на смерть замерз військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону.

Зв'язок з ним був втрачений ще 7 числа, коли 21-річний прикордонники вирішив пішки дістатися з Кілії в сторону Шевченкового до родичів.

Обставини трагедії встановлюються.

Також на Львівщині за минулу добу двоє осіб загинули через переохолодження, ще семеро постраждали.

А у лікарні Києва за останні два дні з переохолодженням та обмороженнями доставили 17 постраждалих.

Анонс

Мер столиці Віталій Кличко наказав комунальним службам до 10 січня повністю розчистити від снігу дороги та тротуари Києва.

Теги: Україна Київ Негода в Україні Вибух
Джерело: 24 Канал
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