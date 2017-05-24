Сестри Кардяшян знялись в об’єктиві українського фотографа: спокусливе відео

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Відомі моделі Кайлі та Кендалл Дженнер знялись в об’єктиві українського фотографа Саші Самсонової.
Українка вже кілька років живе у США та часто знімає знаменитостей. Раніше вона неодноразово співпрацювала із відомою сім’єю Кардашян.
Зокрема, Самсонова може похвалитись співпрацею із Кайлі Дженнер. Цього ж разу до неї приєдналась і її сестра Кендалл.
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Відео та кадри зі зйомки на своїй сторінці опублікувала Кайлі Дженнер. Зйомка пройшла для рекламної кампанії бренду одягу сестер DropTwо.
Дівчата знялись у дуже сексуальних образах. Кайлі Дженнер обрала чорну облягаючи сукню, а Кендалл одягнула помаранчеву латексну.