Сестри Кардяшян знялись в об’єктиві українського фотографа: спокусливе відео

Відомі моделі Кайлі та Кендалл Дженнер знялись в об’єктиві українського фотографа Саші Самсонової.

Українка вже кілька років живе у США та часто знімає знаменитостей. Раніше вона неодноразово співпрацювала із відомою сім’єю Кардашян.

Зокрема, Самсонова може похвалитись співпрацею із Кайлі Дженнер. Цього ж разу до неї приєдналась і її сестра Кендалл.

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Відео та кадри зі зйомки на своїй сторінці опублікувала Кайлі Дженнер. Зйомка пройшла для рекламної кампанії бренду одягу сестер DropTwо.

Дівчата знялись у дуже сексуальних образах. Кайлі Дженнер обрала чорну облягаючи сукню, а Кендалл одягнула помаранчеву латексну.

DropTwo available right now Kendall-Kylie.com @kendallandkylie Публикация от Kylie (@kyliejenner) Май 22 2017 в 3:32 PDT