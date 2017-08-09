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Сестру Савченко сфотографували за кермом новенького електрокара

14:38, сьогодні 3158 Читать новость на русском
Віра Савченко їздить на новому авто
Віра Савченко їздить на новому авто / Facebook

В Києві за кермом нового автомобіля помітили та сфотографували сестру та соратницю нардепа Надії Савченко Віру. Відомо, що нове авто такої моделі коштує близько 30-35 тисяч доларів.

Відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікував журналіст Василь Крутчак.

Так, на фото знята Віра Савченко під час керування новим автомобілем Nissan Leaf. Журналіст сфотографував жінку, коли та саме була більше зайнята мобільним телефоном, аніж ситуацією на дорозі.

Читайте також: Оприлюднено відео з місця ДТП з сестрами Савченко

Як стверджує Крутчак, авто з номерами "АА 1881 НС" зареєстровано на Івана Хмеловського.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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