Сестру Савченко сфотографували за кермом новенького електрокара

В Києві за кермом нового автомобіля помітили та сфотографували сестру та соратницю нардепа Надії Савченко Віру. Відомо, що нове авто такої моделі коштує близько 30-35 тисяч доларів.

Відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікував журналіст Василь Крутчак.

Так, на фото знята Віра Савченко під час керування новим автомобілем Nissan Leaf. Журналіст сфотографував жінку, коли та саме була більше зайнята мобільним телефоном, аніж ситуацією на дорозі.

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Як стверджує Крутчак, авто з номерами "АА 1881 НС" зареєстровано на Івана Хмеловського.