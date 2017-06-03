Шах і мат Путіну: стало відомо, якій країні насправді належить Анна Ярославна

На надгробку королеви Анни Ярославни написано, що вона походить з Києва. Крім того, тут зображено тризуб, який сьогодні є гербом України.

Про це написав народний депутат Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

"Щоб нарешті закрити тему королеви Анни: на її нагробку ніяких двоголових орлів нема. Зате є тризуб. А злодіям байдуже що красти – нафту, газ чи історію", – підкреслив він.

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Крім того, народний обранець опублікував відповідну світлину.