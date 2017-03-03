Шахи. Українка Музичук програла китаянці у фіналі чемпіонату світу

Українка Анна Музичук зупинилась за крок до світової шахової корони, поступившись лише на тай-брейку китайській спортсменці Тань Чжун'ї.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У фіналі світової першості, який проходив у столиці Ірану Тегерані, суперниці обмінялись перемогами у другій та третій партіях, а ще дві закінчились внічию. Таким чином, шахісткам довелось у п'ятницю з'ясовувати – хто ж з них найкраща – на тай-брейку із вкороченим контролем часу.

Перша партія у суботу закінчилась внічию, а от у другій Тань Чжун'ї білими виявилась сильнішою. Загальний рахунок поєдинку – 3,5:2,5 очка на користь китаянки.