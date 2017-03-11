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Шахістка Анна Музичук отримала орден від Президента

10:40, сьогодні 357 Читать новость на русском
Анна Музичук
Анна Музичук

Президент України Петро Порошенко нагородив срібну призерку Чемпіонату світу з шахів Анну Музичук орденом Княгині Ольги III ступеня.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Петра Порошенка.

Дякую вам, Аню, за ці надзвичайні досягнення та за неймовірні емоції, які ви даруєте своїм вболівальникам. Орден Княгині Ольги III ступеня – це символ тієї величезної справи, яку ви робити для всієї України,
– йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, на початку березня Анна Музичук лише на тай-брейку поступилась китайській спортсменці за звання Чемпіонки світу. До цього на шляху до фіналу українка розгромила росіянку, за що отримала схвальні відгуки від російських гросмейстерів.

Окрім того, Анна Музичук наприкінці грудня 2016 року добилася подвійного успіху, ставши чемпіонкою світу зі швидких та блискавичних шахів.

Теги: Україна Петро Порошенко Шахи
Джерело: 24 Канал
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