Шахрайка вимагала гроші на АТО, а сама спустила все на гральні автомати

Шахрайка з Черкащини виманила півтора мільйона гривень на допомогу АТО.
Гроші вона спустила на гральні автомати. Жінка зареєструвала фіктивний благодійний фонд. Представляючись чиновницею різних облдержадміністрацій, вона телефонувала керівникам промислових підприємств.
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Гроші просила перерахувати на рахунок фонду. Так, за рік шахрайка зібрала майже півтора мільйона гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.
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