Шакіра з Піке вкотре заперечили своє розлучення: фотодоказ

Колумбійська співачка Шакіра та її коханий та батько двох дітей, футболіст Жерард Піке, опублікували однакові фото в мережі, де вони купляють святкові маски на обличчя.

Відповідні фото з'явились вчора на сторінках в Instagram як в Шакіри, так і в Піке.

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"Покупка масок", – схоже написав під свої фото захисник збірної Іспанії Піке. "Покупка масок! Незабаром вони дізнаються, чому!", – співачка зробила репост фотографії в Instagram у свого коханого та підписала світлину іспанською мовою.

Mask shopping! @shakira Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique) Окт 15 2017 в 7:48 PDT

Можливо, сімейна пара готується до свята Хелловіну, який наступить вже через 2 тижні.

Нагадаємо, що в ЗМІ подейкували про розрив стосунків співачки Шакіри та футболіста Піке, – говорили, що Шакіра навіть покинула їхній спільний будинок в Барселоні. Пара зустрічається та живе разом і в них є двоє спільних дітей.

Однак Шакіра через деякий час опублікувала в мережі пісню про кохання, а її агент для видання Hola спростував чутки про її розрив з футболістом збірної Іспанії.