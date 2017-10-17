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Шакіра з Піке вкотре заперечили своє розлучення: фотодоказ

12:23, сьогодні 518 Читать новость на русском
Жерард Піке і Шакіра
Жерард Піке і Шакіра / Фото з відкритих джерел

Колумбійська співачка Шакіра та її коханий та батько двох дітей, футболіст Жерард Піке, опублікували однакові фото в мережі, де вони купляють святкові маски на обличчя.

Відповідні фото з'явились вчора на сторінках в Instagram як в Шакіри, так і в Піке.

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"Покупка масок", – схоже написав під свої фото захисник збірної Іспанії Піке. "Покупка масок! Незабаром вони дізнаються, чому!", – співачка зробила репост фотографії в Instagram у свого коханого та підписала світлину іспанською мовою.

Mask shopping! @shakira

Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique)

Можливо, сімейна пара готується до свята Хелловіну, який наступить вже через 2 тижні.

Нагадаємо, що в ЗМІ подейкували про розрив стосунків співачки Шакіри та футболіста Піке, – говорили, що Шакіра навіть покинула їхній спільний будинок в Барселоні. Пара зустрічається та живе разом і в них є двоє спільних дітей.
Однак Шакіра через деякий час опублікувала в мережі пісню про кохання, а її агент для видання Hola спростував чутки про її розрив з футболістом збірної Іспанії.

Теги: LifeStyle Шакіра Музика
Джерело: 24 Канал
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