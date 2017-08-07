Шакіра здивувала ідеальною фігурою на обкладинці глянцю: фото

Відома співачка Шакіра стала головною героїнею нового випуску глянцевого журналу Harper's Bazaar.

Фото із зіркою з'явились у вересневому номері глянцю. Шакіра досить рідко знімається для журналів, тож кожна її поява на сторінках преси стає справжнім святом для її прихильників.

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Фото із цьогорічної зйомки співачка опублікували на своїй сторінці в Instagram. Фотосесія вийшла дуже стильою та яскравою, а Шакіра не соромилась демонструвати свої стрункі ноги та спокусливу фігуру.