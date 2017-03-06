Шалена сума: скільки грошей Україна втратила через "злив" справи Юри Єнакієвського

Через зняття санкцій Євросоюзу з поплічника Януковича Юри Єнакієвського Україна втратила 5,4 мільярди гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

За словами громадських активістів, основна причина зняття санкцій – "злив" справи Генеральною прокуратурою України.

Генпрокуратура відкрила провадження по Іванющенку лише після того, як ми почали писати заяви про злочин і змушувати їх розслідувати економічні злочини Юри Єнакієвського. Саме це було потрібно для збереження санкцій – показати європейцям підозри у корупційних злочинах,

– пояснила Дарина Каленюк з Центру протидії корупції.

За її словами, бездіяльність нинішнього заступника Луценка Юрія Столярчука, який вів цю справу і при інших генеральних прокурорах, призвела до того, що справу закрили, і підстави для продовження санкцій – зникли.

Активісти нагадали, що у рамках кримінального процесу по справі Іванющенка рік тому було заарештовано 1,8 млн швейцарських франків, 30 млн доларів у Латвії, 575 тис. доларів у Монако. За даними ЦПК, правоохоронці в Швейцарії та Монако сумарно арештували значно більше – близько 200 мільйонів доларів на рахунках компаній Іванющенка.

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