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Шалене освідчення: повітряна куля врізалась в дерева після пропозиції руки і серця

04:02, сьогодні 176 Читать новость на русском
Повітряна куля
Повітряна куля / Фото з відкритих джерел

У Канаді закохана пара потрапила в аварію відразу ж після пропозиції руки і серця Стівеном Мартіном своїй коханій Крістін Пітерс. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Про це повідомляє ABC News.

Житель канадської провінції Стівен вирішив здійснити мрію своєї коханої, пролетівши з нею на повітряній кулі, а заодно ще й зробити їй пропозицію. Але романтичний політ ледь не закінчився трагедією.

Політ почався в поле недалеко від міста Едмонтон. Крім Мартіна і Пітерс, в кулі перебувало ще кілька людей. Після того, як куля почала набирати висоту, чоловік дістав обручку і запропонував коханій стати його дружиною. Петерс відразу ж погодилася.

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Але відразу ж на висоті близько 12 метрів куля почала стрімко втрачати висоту і врізався в дерева. Через деякий час пілоту літального апарату вдалося благополучно приземлитися в поле.

Ми були на висоті приблизно 12 метрів над землею, і раптом все стало трястися, ми почули, як ламаються гілки, і виявилися на дереві. Це сталося так швидко, що ніхто не встиг злякатися,
– розповів Мартін.

Зі всіх травм, що могли статись під час аварії, став зламаний ніготь. Чоловік заявив, що не проти прокотитися на апараті ще раз.

"Дивлячись на це зараз, я дійсно радий, що все так вийшло, тому що це було схоже на божевільне пригода. Це створює приголомшливу історію, з огляду на те, що я зробив їй пропозицію", – зізнався чоловік.

Теги: LifeStyle Курйози
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