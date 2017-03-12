Шаленою бійкою завершився бійцівський турнір у Дагестані

На відкритому чемпіонаті Дагестану зі змішаних єдиноборств (ММА) поєдинок між двома учасниками змагань переріс у масову сутичку.

Причиною інциденту стало те, що один зі спортсменів після завершення бою, коли бійці вставали з рингу, вдарив ногою іншого, на що той завдав удару у відповідь.

Згодом до бійців приєдналася численна група підтримки, відтак розпочалася сутичка між прихильниками обох учасників змагань.

У підсумку задирак вдалося заспокоїти, а градус напруги на арені знизити.

Зауважимо, що дагестанський клуб з ММA "Горянин" в одній із соцмереж написав, що спортсмени потім вибачилися один перед одним і потисли руки.

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