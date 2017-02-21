Шалену грошову премію можуть призначити главі "Укравтодору"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян просить Кабінет Міністрів призначити в. о. голови Держагентства автодоріг "Укравтодор" Славомірові Новаку стимулюючі виплати в розмірі від 200% до 300% посадового окладу з 1 січня 2017 року.

Про це мовиться у зверненні Омеляна до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, текст якого мають "Українські Новини".

Призначити ці стимулюючі виплати в якості надбавок за інтенсивність роботи і за виконання особливо важливої роботи планується в межах затвердженого фонду оплати і відповідно до положення про застосування стимулюючих виплат держслужбовцям, затвердженого Кабміном.

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