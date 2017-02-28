Шалену суму грошей втратили три підприємства в Алчевську через блокаду

На Луганщині три підприємства, що входять до складу корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), зазнають збитків через блокаду.

Про це мовиться в офіційній заяві ІСД.

Мовиться про Алчевський металургійний комбінат, ПрАТ "Екоенергія" і Алчевський коксохімічний завод.

Прес-служба повідомляє, що після припинення роботи з 13 лютого по 26 лютого внаслідок блокади поставок сировини підприємства недоотримали 37 мільйонів доларів валютної виручки.

Згідно із заявою ІСД, Алчевський меткомбінат за вказаний період не здійснив поставки 43,8 тисяч тонн металургійного коксу Дніпровському металургійному комбінату. У повідомленні наголошується, що Дніпровський меткомбінат перебуває фактично на межі зупинки виробництва, оскільки він безпосередньо залежить від поставок металургійного коксу з Алчевська.

У корпорації ІСД закликали український уряд "негайно звернути увагу на абсолютно катастрофічний стан процесу відшкодування ПДВ" Дніпровському меткомбінату.

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Станом на поточну дату заборгованість держави перед ДМК тільки за підтвердженими деклараціям становить 1,4 млрд грн, а з урахуванням тих декларацій, які ще перевіряються, досягає 2 млрд грн. За попередній тиждень ніяких позитивних змін у процесі відшкодування ПДВ не відбулося. Відсутність негайного прогресу призведе до повної зупинки виробництва ДМК в найближчому майбутньому,

– уточнюється в заяві ІСД.