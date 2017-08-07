Голландці епічно відсвяткували перемогу на жіночому Євро-2017

У фінальному матчі, який відбувся на стадіоні "Твенте" у голландському Еншеде, жіноча збірна Нідерландів упевнено перемогла Данію із рахунком 4:2

Зауважимо, що під час матчу на трибунах перебували понад 28 тисяч здебільшого голландських уболівальників, які шалено всі 90 хвилин підтримували свою збірну.



Вболівальники на фіналі Євро Нідерланди – Данія

Absolutely incredible crowd tonight at the #WEURO2017 final!! ??️️ pic.twitter.com/wVBuelVnq2 — Sarai Bareman (@SarBareman) August 6, 2017

Вболівальники на фіналі Євро Нідерланди – Данія

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До слова, це стало рекордом відвідуванності матчів жіночого футболу у країні.

28,182 fans in Enschede...



A new record Dutch attendance for a women's football match! ???#WEURO2017 #NEDDEN pic.twitter.com/noxePPMKx5 — UEFA Women's EURO (@UEFAWomensEURO) August 6, 2017

Не заспокоїлись фанати і після фінального свистка.

There's going to be quite a party in Enschede tonight! It's already started & they haven't got the ? yet... ???????#WEURO2017 pic.twitter.com/LYzt8JLH2H — Jen O'Neill (@SheKicksdotnet) August 6, 2017

А почала така потужна підтримка збірної Нідерландів збиратися ще задовго до матчу та потім маршем пройшла до стадіону.

The fan walk approaching the stadium. Cannot stress how far back this goes. The line of people is at least a few kilometres. #WEURO2017 pic.twitter.com/NUHEJIWTHA — Kieran Theivam (@KiersTheivam) August 6, 2017

Breathtaking support! I dare anyone to say no one is interested in women's football after #WEURO17 Game-changing! #nedden #WEURO2017 pic.twitter.com/JnOOCUNHv6 — L Higgins (@LHigginswal) August 6, 2017

Just a couple of Dutch fans going to the final #Enschede #WEURO2017 pic.twitter.com/h8eKtvVbKT — Andrew Gibney (@Gibney_A) August 6, 2017

Вболівальники під стадіоном у Еншеде

Передалися такі настрої і гравчиням "помаранчевої" збірної. Після гри нападниця команди Шаніс ван де Санден у коментарі британському каналу наголошувала: "Послухайте цей натовп. Це просто неймовірно!"

Відтак, відсвяткували цю історичну перемогу на повну та, як у таких випадках належить, із шампанським.



Радість збірної Нідерландів після перемоги

Відео святкувань опублікував канал ESPN.

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Додамо, що Нідерланди стали четвертою жіночою збірною, яка може похвалитися титулом чемпіона Європи. Раніше такими здобутками відзначалися, Швеція (1984 рік – перший турнір), Норвегія (1987, 1993), Німеччина (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013).