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Голландці епічно відсвяткували перемогу на жіночому Євро-2017

11:28, сьогодні 448 Читать новость на русском
Жіноча збірна Нідерландів – переможці
Жіноча збірна Нідерландів – переможці

У фінальному матчі, який відбувся на стадіоні "Твенте" у голландському Еншеде, жіноча збірна Нідерландів упевнено перемогла Данію із рахунком 4:2

Зауважимо, що під час матчу на трибунах перебували понад 28 тисяч здебільшого голландських уболівальників, які шалено всі 90 хвилин підтримували свою збірну.

Нідерланди, Данія, Євро, фінал, фанати, уболівальники
Вболівальники на фіналі Євро Нідерланди – Данія

Вболівальники на фіналі Євро Нідерланди – Данія

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До слова, це стало рекордом відвідуванності матчів жіночого футболу у країні.

Не заспокоїлись фанати і після фінального свистка.

А почала така потужна підтримка збірної Нідерландів збиратися ще задовго до матчу та потім маршем пройшла до стадіону.

Вболівальники під стадіоном у Еншеде

Передалися такі настрої і гравчиням "помаранчевої" збірної. Після гри нападниця команди Шаніс ван де Санден у коментарі британському каналу наголошувала: "Послухайте цей натовп. Це просто неймовірно!"

Відтак, відсвяткували цю історичну перемогу на повну та, як у таких випадках належить, із шампанським.

Нідерланди, Данія, Євро, фінал
Радість збірної Нідерландів після перемоги

Відео святкувань опублікував канал ESPN.

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Додамо, що Нідерланди стали четвертою жіночою збірною, яка може похвалитися титулом чемпіона Європи. Раніше такими здобутками відзначалися, Швеція (1984 рік – перший турнір), Норвегія (1987, 1993), Німеччина (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013).

Теги: Нідерланди Данія
Джерело: 24 Канал
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