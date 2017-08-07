Голландці епічно відсвяткували перемогу на жіночому Євро-2017

У фінальному матчі, який відбувся на стадіоні "Твенте" у голландському Еншеде, жіноча збірна Нідерландів упевнено перемогла Данію із рахунком 4:2
Зауважимо, що під час матчу на трибунах перебували понад 28 тисяч здебільшого голландських уболівальників, які шалено всі 90 хвилин підтримували свою збірну.
Вболівальники на фіналі Євро Нідерланди – Данія
Вболівальники на фіналі Євро Нідерланди – Данія
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До слова, це стало рекордом відвідуванності матчів жіночого футболу у країні.
Не заспокоїлись фанати і після фінального свистка.
А почала така потужна підтримка збірної Нідерландів збиратися ще задовго до матчу та потім маршем пройшла до стадіону.
Вболівальники під стадіоном у Еншеде
Передалися такі настрої і гравчиням "помаранчевої" збірної. Після гри нападниця команди Шаніс ван де Санден у коментарі британському каналу наголошувала: "Послухайте цей натовп. Це просто неймовірно!"
Відтак, відсвяткували цю історичну перемогу на повну та, як у таких випадках належить, із шампанським.
Радість збірної Нідерландів після перемоги
Відео святкувань опублікував канал ESPN.
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Додамо, що Нідерланди стали четвертою жіночою збірною, яка може похвалитися титулом чемпіона Європи. Раніше такими здобутками відзначалися, Швеція (1984 рік – перший турнір), Норвегія (1987, 1993), Німеччина (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013).