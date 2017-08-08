Шанс на дуже серйозну перемогу, – нардеп-"азовець" заявив про план балотуватися у президенти

Лідер партії "Національного корпусу" і депутат Верховної Ради Андрій Білецький висловив намір поборотися за президентські регалії.

Про це пише "Цензор.нет". Білецький зізнався, що раз уже йти в політику – то тільки з найвищими цілями.

На його думку, союз "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" дозволить автоматично розраховувати на перемогу.

Я абсолютно впевнений, що у такий лінійки є всі шанси на дуже серйозну перемогу на парламентських виборах ... При правильній лінії, правильної стратегії ми можемо претендувати на 15-17% голосів як свіжа національна політична сила, яка представляє фронт,

– заявив депутат.

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