Шанс на дуже серйозну перемогу, – нардеп-"азовець" заявив про план балотуватися у президенти

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Лідер партії "Національного корпусу" і депутат Верховної Ради Андрій Білецький висловив намір поборотися за президентські регалії.
Про це пише "Цензор.нет". Білецький зізнався, що раз уже йти в політику – то тільки з найвищими цілями.
На його думку, союз "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" дозволить автоматично розраховувати на перемогу.
Я абсолютно впевнений, що у такий лінійки є всі шанси на дуже серйозну перемогу на парламентських виборах ... При правильній лінії, правильної стратегії ми можемо претендувати на 15-17% голосів як свіжа національна політична сила, яка представляє фронт,
– заявив депутат.
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