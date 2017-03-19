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Шайба загадковим чином потрапила в обличчя вболівальнику на хокейному матчі

13:51, сьогодні 392 Читать новость на русском
Травмований уболівальник
Травмований уболівальник / Скріншот відео

Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між командами "Детройт" і "Колорадо" стався цікавий епізод після удару захисника останніх Франсуа Бошемена.

Відповідне відео опублікували в Youtube.

Як видно з кадрів, шайбі дивним чином вдалося пройти через маленький отвір для відеокамери в захисному склі , і у підсумку вона травмувала одного з уболівальників, потрапивши йому в обличчя.

Опісля чоловікові допомогли піднятися та дали рушник.

Зауважимо, що травма виявилася несерйозною, і герой матчу залишився на трибуні до кінця.

Сама ж гра завершилась перемогою "Детройта" із рахунком 5:1.

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Теги: Хокей США NHL Курйози
Джерело: 24 Канал
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