Шайба загадковим чином потрапила в обличчя вболівальнику на хокейному матчі

Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між командами "Детройт" і "Колорадо" стався цікавий епізод після удару захисника останніх Франсуа Бошемена.

Відповідне відео опублікували в Youtube.

Як видно з кадрів, шайбі дивним чином вдалося пройти через маленький отвір для відеокамери в захисному склі , і у підсумку вона травмувала одного з уболівальників, потрапивши йому в обличчя.

Опісля чоловікові допомогли піднятися та дали рушник.

Зауважимо, що травма виявилася несерйозною, і герой матчу залишився на трибуні до кінця.

Сама ж гра завершилась перемогою "Детройта" із рахунком 5:1.

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