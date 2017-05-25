"Схеми Клименка": суд відпустив ще трьох екс-чиновників

Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи для екс-голів Святошинської та Подільської податкових, і Дарницької податкової адміністрації.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

Печерський районний суд Києва обрав екс-начальнику ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Юрію Мостіпану, а сьогодні – начальник відділу спецперевірок центрального офісу ДФС, запобіжний захід у вигляді застави в сумі 1 мільйон гривень, який він має внести протягом 5 днів.

У випадку порушення Мостіпаном процесуальних зобов'язань суму застави стягне держава. За словами прокурора Євгена Яцина, рішенням суду він не задоволений, адже він вимагав арешту з правом застави.

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Під особисте зобов'язання було відпущено екс-начальника Державної податкової інспекції Подільського району м. Києва Олексія Ярошенка. Також на нього були накладені процесуальні зобов'язання.

Печерський суд також обрав запобіжний захід екс-голові Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку у вигляді застави в розмірі 1 мільйон гривень, яку він повинен внести протягом 5 днів.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



Печерський суд вже відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень екс-начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова та екс-голову податкової у Полтавській області Володимира Задорожного.