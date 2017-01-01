"Шерлок" повертається на екрани: де і коли дивитись новий сезон

4-й сезон Шерлока вийде на екрани вже 1 січня / Getty images

В перший день нового року з новим сезоном на екрани повертається улюблений серіал мільйонів – "Шерлок".

Англомовна прем'єра відбудеться ввечері 1 січня на каналі ВВС One. Перший епізод 4 сезону називатиметься "Шість Тетчер". Загалом у новому сезоні вийде три серії. Із трейлерів та тізерів стало відомо, що у Джона та Мері народилась донька, а актор Том Хіддлстон може виявитися третім з братів Холмсів. Українською перший епізод нового сезону вже культового серіалу можна буде переглянути вже ввечері 2 січня в ефірі одного з вітчизняних телеканалів. Читайте також: Опублікували трейлер нового сезону серіалу про легендарного Шерлока

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