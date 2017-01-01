"Шерлок" повертається на екрани: де і коли дивитись новий сезон

В перший день нового року з новим сезоном на екрани повертається улюблений серіал мільйонів – "Шерлок".
Англомовна прем'єра відбудеться ввечері 1 січня на каналі ВВС One.
Перший епізод 4 сезону називатиметься "Шість Тетчер". Загалом у новому сезоні вийде три серії.
Із трейлерів та тізерів стало відомо, що у Джона та Мері народилась донька, а актор Том Хіддлстон може виявитися третім з братів Холмсів.
Українською перший епізод нового сезону вже культового серіалу можна буде переглянути вже ввечері 2 січня в ефірі одного з вітчизняних телеканалів.
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