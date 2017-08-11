Шерон Стоун показала відео з кастингу до "Основного інстинкту"

Відома голлівудська акторка Шерон Стоун показала відео, де вона проходить кастинг на роль у "Основному інстинкті".

Це відбулось у 1992 році. На відео чутно, як режисер Пол Верховен за кадром читає репліки детектива Ніка Каррена, якого у фільмі зіграв Майкл Дуглас. Шерон тим часом запалює цигарку та перевтілюється у Кетнім Трамелл.

"Не те щоб мене побачили і сказали: "О, так! Це вона!” На зйомки запрошували ще дванадцять або тринадцять жінок. Просто вони відмовилися", – розповіла Шерон.

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Тоді на роль психопатки Трамелл претендували Кім Бейсінгер та Джулія Робертс, які тоді вже були досить популярними. Однак акторкам сценарій видався надмірно відвертим і вони відмовились.

Режисер Верховен тоді вирішив ризикнути та запросив на зйомки тоді ще маловідому Шерон Стоун.