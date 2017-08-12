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Шестиметровий кит плавав біля берега популярного курорту: курйозне відео

20:31, сьогодні 542 Читать новость на русском
Шестиметровий кит плавав біля берега популярного курорту
Шестиметровий кит плавав біля берега популярного курорту / Скріншот з відео

Сірий кит, довжиною близько 6 метрів, заплив на мілководдя на курорті "Montage Laguna Beach" в Каліфорнії. Його не помітили ні ті, хто перебував на березі, ні ті, хто купався.

Відповідне відео зняв з дрона редактор сайту "Orange County Outdoors", що стежив за твариною. Він очікував, що поява кита викличе переполох серед відпочиваючих, але його не побачили через відблиски на воді.

Автор ролику зазначив, що це виглядало досить моторошно, враховуючи те, що точно так само люди могли б не помітити акулу.

Ролик також розмістили на сайтах такі видання як National Geographic і MSN. Відео переглянуло більше 1,5 мільйона користувачів.

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Теги: США світ тварин LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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